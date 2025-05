Založniki in avtorji pozvali k ustrezni kompenzaciji pri razvoju slovenskega jezikovnega modela RTV Slovenija Ob razvoju slovenskega modela umetne inteligence, sorodnega ChatGPT-ju, je treba razviti ustrezen model licenciranja, s tem pa tudi avtorjem in založnikom omogočiti kompenzacijo za njihov prispevek, so opozorili predstavniki avtorjev in založnikov.

