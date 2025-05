Bodo nevladne organizacije odgovarjale? Medved huje poškodoval žensko! Nova24TV V okolici Škofljice je medved napadel žensko in jo huje poškodoval. Njeno življenje je ogroženo. Ravno na dan, ko je nacionalna RTV objavila vest o odstrelu 206 rjavih medvedov in mnenju društva AniMa, da je odstrel sporen in ogroža populacijo medvedov, je eden od problematičnih primerkov napadel žensko v okolici Škofljice. Napad se je zgodil nekaj pred 19.30 uro, z reševalnim vozilom pa je bi ...

