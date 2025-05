Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo obtoženemu spolne zlorabe hčerk Lokalec.si Vrhovno sodišče je v petek razveljavilo sodbo moškemu iz slovenske Istre, ki je bil konec lanskega leta pravnomočno obsojen na 20 let in deset mesecev zaporne kazni zaradi spolne zlorabe svojih hčerk, poroča Delo. Razlogi za razveljavitev sodbe še niso znani, je pa obramba ves čas opozarjala na nepravilnosti v postopku, še navajajo. Vrhovno sodišče je v petek izdalo sodni sklep, s katerim so Primo ...

