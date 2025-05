Svetovni dan krvnega raka: "Najprej me je bilo strah" RTV Slovenija V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije so ob svetovnem dnevu ozaveščanja o krvnem raku izpostavili odnos med bolnikom in zdravstveno ekipo kot temelj kakovostne oskrbe. Osrednja tema je bila Bolnik in zdravnik – zavezništvo za zdravje.

