Mariborski policisti obravnavajo tatvino gotovine iz stanovanjske hiše Lokalec.si Mariborski operativno-komunikacijski center je včeraj, 27. maja 2025, nekaj minut pred 13.30 uro, prejel obvestilo o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Policijske postaje Ormož. Po do sedaj zbranih podatkih je neznani storilec vlomil v stanovanjski objekt in iz notranjosti odtujil 3.000,00 evrov gotovine. Policisti so na kraju dogodka opravili ogled ter pričeli z intenzivnim zbiranjem obvestil, ...

