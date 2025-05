Hrvaška je, ko gre za davčni režim, privlačnejša od Slovenije Cekin.si Slovenija ima razvitejšo industrijo, Hrvaška pa ugodnejše davčno okolje, so med prednostmi ene in druge države izpostavili udeleženci poslovne konference v Zagrebu. Politiki, podjetniki in finančni strokovnjaki so na konferenci poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, ali Hrvaška postaja davčna oaza za slovenska podjetja.

