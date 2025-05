Cerkev naj bo misijonska Družina

Papež Leon XIV. je 22. maja nagovoril predstavnike papeških misijonskih družb in poudaril, da je spodbujanje apostolske gorečnosti med verniki ključno za prenovo Cerkve. »Svet, ranjen zaradi vojn in krivic, nujno potrebuje evangeljsko sporočilo. Cerkev mora postati misijonska, s pogumom in upanjem prinašati Kristusa vsem narodom in tako oznanjati resnični mir,« je dejal. Navzoč je bil tudi ravnate...

Omenjeni Leon XIV. Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar

Janez Janša