Diddy naj bi ugrabil nekdanjo zaposleno in načrtoval uboj Kida Cudija RTV Slovenija Na sojenju Seanu 'Diddyju' Combsu je nekdanja zaposlena Capricorn Clark pričala, da jo je leta 2011 ugrabil s pištolo in jo prisilil, da gre z njim do doma raperja Kida Cudija, ki ga je Combs nameraval ubiti zaradi razmerja s Cassie Ventura.

Sorodno



Omenjeni New York

Porsche Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Zoran Janković