Baška grapa, neodkrit dragulj, je postala četrta slovenska gorniška vas Sportal Slovenija je dobila četrto tako imenovano gorniško vas. V mednarodno mrežo Gorniške vasi je po sobotni slovesnosti v Stržiščah pod Črno prstjo vstopila Baška grapa. Slovenske gorniške vasi so že od prej Jezersko, Luče in Dovje-Mojstrana. "Baška grapa s svojo divjo, neukročeno lepoto, bogato kulturno in naravno dediščino ter pristnimi ljudmi predstavlja neodkrit dragulj slovenskega turističnega zem...

