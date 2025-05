Špela Perše in Maša Arnež na evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju na Hvaru Sportal V Starem Gradu na Hvaru bo od srede do sobote potekalo evropsko prvenstvo v daljinskem plavanju. Udeležili se ga bosta tudi dve Slovenki, Špela Perše (PK Radovljica) in Maša Arnež (PK Kamnik), je sporočila Plavalna zveza Slovenije. V sredo ob 9. uri se bosta Slovenki najprej pomerili na 10 km. Dan kasneje sledi preizkušnja na 5 km s startom ob 10. uri. V petek se bosta Perše in Arnež pomerili še v...

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Matjaž Han

Asta Vrečko

Nataša Pirc Musar