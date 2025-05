Ministrstvo in zbornica pričakujeta stabilne cene elektrike SiOL.net Ministrstvo, pristojno za energetiko, ter Energetska zbornica Slovenije ne pričakujeta, da bi po izteku vladne regulacije v prihodnjem letu ali dveh prišlo do drastičnih dvigov cen električne energije za gospodinjstva. Prispevek za obnovljive vire energije (OVE) bo znova uveden julija, je povedal minister za okolje Bojan Kumer, ki pričakuje, da bo regulator do jeseni prilagodil sistem omrežnine.

Sorodno











Omenjeni Bojan Kumer Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Zoran Janković