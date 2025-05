Piše: C. R. Nadarjeni 19-letni slovenski nogometaš Erik Kojzek ta teden ni prišel na zbor mlade slovenske reprezentance do 20 let. Vse kaže, da se je nogometaš Wolfsberga odločil, da bo v bodoče zaigral za Avstrijo. Tam so ga že uvrstili na seznam reprezentance do 21 let. Na avstrijski zvezi poudarjajo, da so Kojzeka povabili v prvi vrsti z namenom, da se podrobno seznani z avstrijsko zvezo in r