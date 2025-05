»Rešitev dveh držav in svobodna Palestina sta edini način za dosego pravega miru na Bližnjem vzhodu« Mladina Francija in Indonezija, kjer se v okviru turneje po jugovzhodni Aziji trenutno mudi francoski predsednik Emmanuel Macron, sta danes v skupni izjavi pozvali k prizadevanjem za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. Predsednika obeh držav sta ob tem obsodila izraelske načrte o prevzemu nadzora nad Gazo in izselitvi Palestincev.

