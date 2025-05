V Gradišču pri Škofljici je medved napadel 58-letno domačinko, ki se je s psom sprehajala po gozdu nad hišo. Pes, ki je bil na povodcu, je med napadom pobegnil, poročajo Slovenske novice. Kmalu zatem je hčerka, huje poškodovana, prišla domov in prosila za pomoč. Sosedje so poklicali reševalce, ki so žensko odpeljali v bolnišnico. Po podatkih PU Ljubljana je njeno življenje še vedno ogroženo, nava ...