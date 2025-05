Novi osemsedežni Multivan kot odličen shuttle za zasebno in poslovno rabo Avto.info Volkswagen Gospodarska vozila razširja ponudbo modelske serije Multivan z osemsedežno različico, ki dopolnjuje pet-, šest- in sedemsedežne konfiguracije. Osemsedežni Multivan ima v drugi in tretji vrsti po tri enojne sedeže, zato je še bolj prilagodljivo uporaben za udobna potovanja večjih skupin. Vse zadnje sedeže je mogoče posamično odstraniti in premikati, tako da je ta Multivan enako variab...

Sorodno

Omenjeni Volkswagen Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Matjaž Han

Asta Vrečko

Tadej Pogačar