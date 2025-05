CELJE Po AC drvel pijan z več kot 200 km/h Novice.si Celjski prometni policisti so v sklopu včerajšnjega poostrenega nadzora prometna na avtocesti ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila, ki se je pri omejitvi hitrosti na 130 km/h »izkazal« s kar 203 km/h. Ob tem je vozil tudi pijan. Namerili so mu le nekaj manj kot promilo alkohola. »Nagradili« so ga s 25 kazenskimi točkami, 2100 evri globe in prepovedjo vožnje. Prekoračitev hitrosti so pol ...

