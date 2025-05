Mesečno na 114 pokliče 1000 ljudi, tudi z vprašanji o dolgotrajni oskrbi in pokojninski reformi RTV Slovenija V zadnjih dveh tednih so v klicni center 114 prejeli več kot 1700 klicev, od tega 1400 povezanih s pokojninsko reformo in dolgotrajno oskrbo. Od začetka delovanja klicnega centra vsak mesec v povprečju prejmejo 1000 klicev.

