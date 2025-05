Na avstrijskem Štajerskem nov poskus uzakonitve sporne himne Primorski dnevnik Potem ko je opozicija na avstrijskem Štajerskem prejšnji teden preprečila vpis sporne himne Dachsteinska pesem (Dachsteinlied) v deželno ustavo, deželna vlada, v kateri so svobodnjaki (FPÖ) in ljudska stranka (ÖVP), zdaj načrtuje vključitev himne v zakon o deželnih simbolih. Za dopolnitev zakona je potrebna navadna večina. FPÖ in ÖVP sta v torek v deželni ustavni odbor vložila predlog za dopolnitev ...

