Poškodovan napis parka Ade Škerl in Sonje Plaskan razumejo kot dejanje sovraštva Svet 24 Komaj mesec dni in pol po odprtju prvega parka, poimenovanega po istospolnem paru Adi Škerl in Sonji Plaskan, so napis poškodovali, je sporočil pesnik Brane Mozetič.

Sorodno