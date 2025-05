Namesto načetih prvakov iz Gradca vpoklicana Verbič in Zabukovnik RTV Slovenija Selektor Matjaž Kek je po posvetu z zdravniško službo zaradi težav namesto Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata za prihajajoči junijski tekmi proti Luksemburgu ter Bosni in Hercegovini vpoklical Benjamina Verbiča in Marka Zabukovnika.

