V koaliciji kritični do populizmov in odprti za sodelovanje na skupnih vrednotah Primorske novice V vladni koaliciji so prepričani, da predčasnih volitev ne bo in bo koalicija zdržala ne le do volitev, ampak si bodo tudi vnaprej prizadevali, da Slovenja ohrani levosredinsko vlado. Pojasnili so, da populizme zavračajo, pri odločanju glede morebitnega sodelovanja, tudi z novimi političnimi akterji, pa bo ključno, katere vrednote zagovarjajo.

