Del Toro z odličnim zaključkom do nove etapne zmage 24ur.com Na današnji, 17. etapi od San Micheleja do Bormia na dirki po Italiji je z drznim napadom do nove etapne zmage prišel (trenutno) vodilni v skupnem seštevku, Isaac del Toro. S tem se je odlični mehiški kolesar še bolj utrdil v skupnem vodstvu.

Sorodno