Nataša Pirc Musar na državniških obiskih v Keniji, na Madagaskarju in v Etiopiji Lokalec.si Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar bo med 31. majem in 5. junijem 2025 opravila državniške obiske v Keniji, na Madagaskarju in v Etiopiji. Obiski na najvišji državni ravni predstavljajo nadaljevanje slovenskega političnega in razvojnega povezovanja z afriškimi državami ter utrjevanje sodelovanja z državami, ki imajo pomembno vlogo v regionalnih in globalnih razmerjih. Predsednico bo ...

