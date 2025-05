Bovški kolesar umrl med spustom s planine Primorske novice Spust po strmi gozdni poti nad vasjo Ukve v Kanalski dolini na italijanski strani se je za 69-letnega bovškega kolesarja včeraj zgodaj popoldne končal tragično. Po poročanju Primorskega dnevnika je med spustom zapeljal na strmo gozdno reber, padel in se kotalil približno sto metrov. Ko so se do njega ...

