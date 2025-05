Slovenska sodnika bosta sodila finale Lige prvakov 24ur.com Slovenska sodnika Bojana Laha in Davida Soka je doletela čast, da bosta 15. junija v Kölnu sodila finale prestižne rokometne Lige prvakov. Lah in Sok imata sicer že bogate izkušnje z velikih tekmovanj in veljata za enega najboljših sodniških parov na svetu.

