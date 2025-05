Ko je etapa na papirju lahka, je na cesti običajno ravno obratno Sportal Kolesarje na Dirki po Italiji danes čaka nekoliko razgibana 18. etapa od Morbegna do Cesana Maderne. Etapa je dolga 144 kilometrov in ima tri kategorizirane vzpone. Zadnji bo na vrsti že 56 kilometrov pred ciljem. Traso s 1.800 višinskimi metri bi lahko izkoristili ubežniki, lahko pa se zgodi, da bodo stvari v svoje roke spet vzeli sprinterji, saj je to njihova predzadnja priložnost na letošnjem G...

Sorodno





























Omenjeni Dirka po Italiji - Giro

Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jan Oblak

Pedro Opeka

Nataša Pirc Musar

Matjaž Kek