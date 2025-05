2,5 milijona evrov evropskih sredstev za nujno medicinsko pomoč Lokalec.si Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Implementacija modela prvih posredovalcev v sistem nujne medicinske pomoči. Ministrstvo za zdravje bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, vzpostavilo učinkovito in usklajeno mrežo prvih posredovalcev v sistemu nujne medicinske pomoči. To bo omogočilo hitrejše in boljše odzivanje pri življenj ...

