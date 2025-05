Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature Primorske novice Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne mature in tudi poklicne mature. V soboto dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine.

