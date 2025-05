Piše: Moja Dolenjska “Poslanka in poslanca stranke, ki ni dobila niti enega glasu na volitvah, zaseda pa tri poslanska mesta drugih (Eva Irgl, Anže Logar in Tine Novak) pri glasovanju o razveljavitvi zakona iz leta 1974, niso manjkali. Vsi trije so bili v dvorani, a niso glasovali. To niso demokrati.” Tako je na omrežju X zapisal Zvone Černač, poslanec SDS, ki je včeraj v državnem zboru predstavil ...