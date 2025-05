Harry Potter bo dobil televizijsko serijo, znana so imena mladih igralcev 24ur.com Po knjižnih uspešnicah o mladem čarovniku Harryju Potterju, ki jih je napisala J.K. Rowling, bodo posneli televizijsko serijo. Ustvarjalci so sporočili, da so že izbrali trojico, ki bo nastopila v glavnih vlogah, na avdicijo, ki so jo imeli lansko leto, pa se je prijavilo več kot 30 000 otrok.

Sorodno