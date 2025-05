90 odstotkov vasi uničene, 64-letnika še vedno pogrešajo: 'To je ogromna katastrofa' 24ur.com Potem ko se je v švicarskih Alpah odlomil večji del ledenika in sprožil plaz, še vedno pogrešajo 64-letnega moškega. Iskalna akcija, tudi s pomočjo drona in termalne kamere, še vedno poteka.

