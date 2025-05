Piše: Nova24tv.si Vlada je včeraj ob tretji obletnici vlade priredila tiskovno konferenco, kjer so se Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko – kot da živijo v neki drugi dimenziji – širokoustili, kako dobro delo so opravili v triletnem mandatu. Govorili so o tem, kako danes vsi živimo bolje, kako so ustavili inflacijo (?!) in kako gradijo socialno, pravično družbo prihodnosti. Se pravi vse arheti ...