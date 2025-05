Na sedežu komunikacijske pisarne EPK v Novi Gorici so v torek predstavili Bienale mladih umetnikov, katerega otvoritev bo jutri, 30. maja, ob 20. uri v Epicu na Kolodvorski cesti. Razstavni projekt je zasnovala Mednarodna mreža mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja v sodelovanju z Društvom Škuc in GO! 2025, partnerji dogodka so različni bančni zavodi dežele FJK, med katerimi je ZKB Trst Gorica. D ...