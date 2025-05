WMO: Temperature bodo vztrajale na rekordnih ravneh Primorski dnevnik Obstaja 70-odstotna verjetnost, da bo povprečni dvig globalne temperature med letoma 2025 in 2029 glede na predindustrijsko raven presegel 1,5 stopinje Celzija, kaže letno poročilo o podnebju Svetovne meteorološke organizacije (WMO). Po njihovih ocenah bodo temperature vztrajale na rekordnih ravneh iz dveh najbolj vročih let (2023, 2024). »Pravkar smo doživeli 10 najtoplejših let v zgodovini,« je d ...

