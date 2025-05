Kristjani praznujejo Jezusov vnebohod, ko se je z dušo in telesom dvignil v nebo RTV Slovenija 40 dni po veliki noči je praznik Gospodovega vnebohoda, ko je Jezus Kristus dopolnil zemeljsko življenje in odšel v nebo. To je eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan.

