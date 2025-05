S palico ga je po glavi Primorske novice Piranski policisti so včeraj malo pred 17. uro prihiteli v Lucijo, kjer je prišlo do spora med sosedoma. Zaradi parkirnega prostora sta se sprla 58-letni in 38-letni moški. Med prepirom je starejši s palico zagrozil mlajšemu, da mu bo razbil glavo. Med prepirom je mlajši dobil udarec s palico v glavo, zaradi česar je sam poiskal zdravniško pomoč. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.

