Trumpova vlada Moderni ukinila 700 milijonov dolarjev za raziskave cepiv proti gripi RTV Slovenija Ameriška vlada je podjetju Moderna ukinila 700 milijonov dolarjev zveznih proračunskih sredstev za raziskave cepiv proti različnim oblikam gripe. To je sicer sredi raziskav cepiva proti ptičji gripi in prvi testi so se izkazali za uspešne.

