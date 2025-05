Umrl je kenijski pisatelj in disident Ngũgĩ wa Thiong'o, velikan afriške književnosti RTV Slovenija V 88. letu je umrl Ngũgĩ wa Thiong’o, ki je popisoval zgodovino Kenije od časov britanskega imperializma prek vladavine lokalnih tiranov do demokracije. Preizpraševal ni samo zgodb, ki jih narod pripoveduje o sebi, ampak tudi jezik, v katerem to počne.

