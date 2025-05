Po sporu med Niko Zorjan in Maraayo svojo pogodbo razkril Luka Basi Dnevnik Po sporu med glasbenim duom Maraaya in pevko Niko Zorjan se je na instagramu oglasil pevec Luka Basi, ki prav tako sodeluje z Alešem in Marjetko Vovk. Pojasnil je, da ni nikogaršnji suženj in da se je za sodelovanje s parom odločil zavestno in

Sorodno





Omenjeni pokojnine

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša