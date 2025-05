Prometni kaos ob praznikih in nesreči: Do Ljubljane boste potrebovali skoraj tri ure Maribor24.si Velika gneča zaradi praznikov v tujini, dodatno je prišlo še do prometne nesreče, zaradi katere je trenutno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti.

