Načrt vlade: V naslednjih letih 30 tisoč mož za aktivne rezervne sile zurnal24.si Vlada je prikimala predlogu obrambne resolucije, ki predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP še letos, nato pa postopoma na tri odstotke do leta 2030. V izhodiščih izpostavljajo še dvojno rabo, predvsem na področju zdravstvenih kapacitet, in širjenje prostorskih sil po zgledu nekdanje Teritorialne obrambe.

Sorodno