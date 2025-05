Slovenija uspešno prevzema svoj del odgovornosti za radioaktivne odpadke Vlada RS Slovenija je naredila velike in pomembne korake v zvezi s prevzemanjem odgovornosti za svoj delež radioaktivnih odpadkov na lokaciji Nuklearne elektrarne Krško. Izteka se namreč rok, ko morata Slovenija in Hrvaška z lokacije elektrarne začeti prevzemati vsaka svoj delež nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

