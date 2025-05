Ob obletnici priznanja Palestine skupna izjava Slovenije in Kraljevine Španije Vlada RS Na povabilo predsednika vlade Kraljevine Španije Pedra Sáncheza se je premier dr. Robert Golob mudil v Madridu. Premier dr. Golob in španski predsednik vlade sta ob obletnici priznanja Palestine sprejela tudi skupno izjavo, v kateri sta pozvala k takojšnji ustavitvi humanitarne katastrofe v Gazi, spoštovanju mednarodnega prava in pozvala vlado premierja Netanjahuja, da naj ustavi masaker v Gazi.

