Izvajalca osebne asistence tožita državo za več kot pol milijona evrov RTV Slovenija Društvo distrofikov Slovenije in društvo YHD sta nezadovoljna, ker pomanjkljivo državno financiranje osebne asistence ogroža to dejavnost in načenja neodvisno življenje uporabnikov. Kot izvajalci osebne asistence so zato vložili tožbo proti državi.

