Ta vikend se bo v centru Ljubljane odvijal že tradicionalni 16. Znanstival. Ta mednarodni festival organizira Hiša eksperimentov, s katerim promovira znanost, znanstven način razmišljanja in izobraževanje. Namen festivala je v ljudeh prebuditi iskrice radovednosti, spraševanja, iskanja odgovorov, sodelovanja, komuniciranja in raziskovanja. Kje in kdaj se bo odvijal? Festival se bo odvijal med petk ...