Svojo hčerko prodala za 990 evrov, sodišče jo pošilja v dosmrtni zapor Dnevnik Sodišče v Južni Afriki je Južnoafričanko, ki so jo spoznali za krivo ugrabitve in prodaje šestletne hčere, danes obsodilo na dosmrtno ječo. Enako kazen je dosodilo tudi za soobtožena, njenega partnerja in prijatelja. Vsi trije so bili obsojeni še na

