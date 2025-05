Požar tovornega vozila v predoru Trojane povzročil zaprtje avtoceste domžalec.si Včeraj zvečer je okoli 21. ure zagorelo tovorno vozilo v predoru Trojane na štajerski avtocesti, v smeri proti Celju. Požar je povzročil popolno zaporo avtoceste vse do polnoči, intervencija pa je zahtevala posredovanje več služb. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po dosedanjih ugotovitvah do požara prišlo zaradi pregretja pnevmatike: »Pnevmatika na priklopnem delu vozila se ...

