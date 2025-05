Dubaj s 30 točkami Prepeliča izsilil tretjo tekmo; udarec vrnila tudi Zvezda RTV Slovenija Košarkarji Dubaja so v polfinalni seriji Lige ABA izid v zmagah izenačili na 1:1, potem ko so na domačem parketu po podaljšku ugnali Partizan (100:95). Tretja tekma bo odločala tudi v seriji med Crveno zvezdo in Budućnostjo.