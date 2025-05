Kitajska: Jadralni padalec poletel na višino 8.000 metrov in preživel Nova24TV Kitajski jadralni padalec Peng Judžjan je med vajo v gorovju Čilian na severu Kitajske nenamerno poletel na višino več kot 8.000 metrov, ko ga je ujel močan vzgornjik. Čeprav je preizkušal rabljeno opremo in ni nameraval leteti, ga je vzgornjik dvignil skoraj na višino Mount Everesta, kjer je bilo –35 °C. Peng je ostal v zraku več kot uro, zmrznjen in brez kisika, a je varno pristal 30 km od ...

