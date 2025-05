Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov za študijsko leto 2025/2026 Lokalec.si Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja se lahko odda od 1. julija 2025. Objavljen je Razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2025/2026. Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in s statusom osebe z začasno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2025/2026 sta objavljena na spletnih straneh študentsk ...

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Janez Janša

Bojan Kumer

Borut Sajovic